Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Schnell-Restaurant

Tresor entwendet

Kleve (ots)

Am Montag (3. Juni 2019) zwischen 0.15 und 7.30 Uhr hebelten unbekannte Täter an der Straße Brücktor die Eingangstür eines Schnell-Restaurants auf. Die Täter drangen in das Gebäude ein. Im Verkaufsraum entwendeten sie einen etwa 80x50cm großen Tresor, in dem sich Bargeld befand.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

