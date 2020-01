Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungseinbruch in Hildesheim - Unterhaltungselektronik und Geld entwendet

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am 02.01.2020, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr, ereignete sich ein Wohnungseinbruch in der Straße Langer Garten in Hildesheim.

Den Ermittlungen zufolge wurde die Wohnungstür der betroffenen Wohnung im Hochparterre aufgebrochen. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Entwendet wurden ein unterer, dreistelliger Bargeldbetrag, ein Fernseher sowie eine Musikanlage.

Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen, insbesondere beim Abtransport des Diebesgutes, nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell