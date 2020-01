Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Randalierer in Alfeld

Hildesheim (ots)

Bereits in der Nacht zum 25.12.2019 beschädigten Unbekannte die Außenspiegel eines VW Fox und Ford Galaxy. Beide Fahrzeuge wurden gegen Mitternacht nahe der Diskothek Sound in der Hann. Straße in Alfeld abgestellt. Am Fox brach das Spiegelglas heraus und wurde hinter den Scheibenwischer des PKW geklemmt, der rechte Außenspiegel des Ford fehlt ganz. Der Gesmatschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld, 05181/93030 zu melden.

