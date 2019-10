Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten zwischen Holzhausen und Rothwesten

Kassel (ots)

Immenhausen-Holzhausen (Landkreis Kassel): Auf der Landesstraße 3232, unweit des Ortsausgangs von Immenhausen-Holzhausen in Richtung Fuldatal-Rothwesten, ist es gegen 8:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Meldungen der am Unfallort eingetroffenen Streifen der Polizei sind dort offenbar zwei mit mehreren Personen besetzte Fahrzeuge zusammengestoßen. Es soll mehrere Verletzte geben und derzeit auch noch Personen in den beschädigten Fahrzeugen eingeschlossen sein. Zur Anzahl der Verletzten sowie zur Art und Schwere der Verletzungen liegen zurzeit noch keine näheren Informationen vor.

Die Feuerwehr sowie mehrere Rettungswagen, ein Notarztwagen und ein Rettungshubschrauber sind an der Unfallstelle im Einsatz.

Aktuell ist die L 3232 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Wir berichten nach.

