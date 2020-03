Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Krankenfahrstuhl beschädigt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Krankenfahrstuhl beschädigt

Auf einem Parkplatz in der Straße Am Markt in Norden ist ein Krankenfahrstuhl beschädigt worden. Der motorisierte Rollstuhl war zwischen 9.45 Uhr und 10 Uhr am Fahrradständer vor dem Haupteingang eines dortigen Supermarkts abgestellt. Ein bislang Unbekannter beschädigte in dem Zeitraum die Seitenverkleidung und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

