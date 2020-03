Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 29.02./01.03.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Gefährliche Körperverletzung Am späten Samstagabend gerieten in der Habbo-Apken-Straße zwei Auricher in einen Streit. Im Rahmen der Streitigkeiten zog der 28-jährige Beschuldigte eine mitgeführte Schreckschusswaffe und gab einen Schuss ab. Der Schuss wurde zwar nicht gezielt auf das 32-jährige Opfer abgegeben, jedoch erlitt das Opfer durch das Knallgeräusch ein sogenanntes "Knalltrauma". Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme konnte zudem noch Betäubungsmittel bei dem Beschuldigten aufgefunden werden. Die Schreckschusswaffe, sowie das Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Engerhafe - Leitpfosten beschädigt In der Nacht zu Sonnabend, 29.02.2020, wurden entlang der Straße Engerhafer Loog mehrere Leitpfosten aus dem Erdreich gezogen und beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Aurich entgegen. Telefon: 04941-606215.

Wiesmoor - Randalierer Am frühen Samstagabend randalierte ein 55-jähriger Wiesmoorer in einem Mehrparteienhaus an der Mullberger Straße. Hierbei zerstörte er ein Fenster und drang widerrechtlich in eine der dortigen Wohneinheiten ein. Aufgrund seiner fortwährend aggressiven Verhaltensweise musste der Randalierer durch die eingesetzten Beamten in Gewahrsam genommen werden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht Am Samstagvormittag in der Zeit von 08:30 - 09:50 Uhr wurde auf dem Parkplatz "Am Ellernfeld" ein ordnungsgemäß geparkter grauer Fiat 500 beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen. Telefon: 04941-606215.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Mit Faust ins Gesicht geschlagen Am Samstagmittag gegen 13 Uhr schlug ein 19-jähriger Mann aus Norden einen 26-jährigen Fußgänger im Vorbeigehen völlig unerwartet, mit der Faust derart heftig ins Gesicht, so dass dieser mit einer blutenden Gesichtsverletzung zu Boden ging. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Täter konnte ermittelt werden, die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Norden - Streit unter Lebenspartnern Zwischen zwei alkoholisierten Lebenspartnern (57 und 36 Jahre) kam es am Samstagabend gegen 21:00 Uhr im Altendeichsweg in Norden zu Streitigkeiten. Nach anfänglich verbalen Attacken endete der Streit in einer Körperverletzung und Sachbeschädigung. Dabei soll der Mann der Frau einen Tritt auf den Fuß verpasst und sie gewürgt haben. Verletzungen konnten durch die herbeigerufene Polizei nicht festgestellt werden. Der Mann verließ freiwillig das Haus der Frau. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen -Fehlanzeige-

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Ladendiebstahl Am Samstagmittag entwendete eine 63-jährige Esenserin eine Flasche Wein aus einem Supermarkt an der Esenser Straße in Wittmund. Erst durch die ausgelöste Diebstahlsicherung wurden die dortigen Mitarbeiter auf den Diebstahl aufmerksam und informierten die Polizei. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Friedeburg - Einbrüche in Gartenschuppen Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Freitag den 21. Februar bis Samstag den 29. Februar in einen Geräteschuppen und eine Gartenlaube am Weideweg in Friedeburg ein. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist bislang noch unklar. Allerdings bedienten sich die Täter an den Getränkevorräten der Eigentümer. Durch das gewaltsame Eindringen wurden die hölzernen Eingangstüren des Schuppens und der Laube erheblich beschädigt. Zeugen, die im o.g. Tatzeitraum diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 04462/9110 mit der Polizei in Wittmund in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen -Fehlanzeige-

i.A. Hellmers, POK (PI Aurich/Wittmund)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell