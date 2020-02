POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund von Samstag, 29. Februar 2020:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Fahren ohne Fahrerlaubnis ----- Am Freitagnachmittag kontrollierte die Polizei auf der Auricher Landstraße ein Kleinkraftrad. Es stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrer nicht die entsprechende Fahrerlaubnis für das Zweirad hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Verkehrsunfallflucht ----- Ein auf einem Supermarktparkplatz am Hammerkeweg geparkter grauer Pkw Mercedes wurde am Donnerstagnachmittag zwischen 16.50 Uhr und 17.30 Uhr beschädigt. Vermutlich stieß beim Rangieren ein derzeit unbekanntes Fahrzeug vorne links gegen den Mercedes und beschädigte diesen nicht unerheblich. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04941/606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Großefehn - Kradfahrer leicht verletzt ----- Ein 28-jähriger Kradfahrer befuhr am Freitagnachmittag gegen 15.40 Uhr die Oldendorfer Straße in Richtung Hammrich. Von rechts aus der Reithstraße bog plötzlich ein Pkw nach links auf die Oldendorfer Straße ein, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer zu achten. Dieser konnte durch Ausweichen gerade noch einen Zusammenstoß verhindern, geriet dabei jedoch nach rechts von der Fahrbahn, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Bei dem unfallverursachenden Pkw soll es sich um einen weißen Renault Twingo handeln, der vermutlich von einer jungen Frau gefahren wurde. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Aurich, Tel. 04941/606215.

Aurich - Unfallflucht ----- Bereits am Mittwochnachmittag zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Dreekamp ein geparkter blauer Pkw Skoda Fabia hinten links leicht beschädigt. Das Fahrzeug stand an einem Zaun im Bereich rechts des Eingangs, als vermutlich ein anderes unbekanntes Fahrzeug den Skoda touchierte und beschädigte. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu treffen. Zeugenhinweise hierzu bitte unter der Tel.-Nr. 04941/606215 an die Polizei Aurich.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Unbekannter sticht mit Messer zu ----- Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr im Warfenweg einen 17-jährigen Jugendlichen aus Norden nach dessen Schilderung grundlos mit einem Messer attackiert und am Rücken sichtbar verletzt. Das Opfer flüchtete in ein naheliegendes Mehrparteienhaus und verständigte von dort die Polizei. Eine örtliche Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Der Mann soll ca. 40 Jahre alt sein, dunkle kurze Haare und einen auffällig grauen, längeren Kinnbart tragen. Zur Tatzeit soll er laut Musik gehört und eine Einkaufstasche getragen haben. Hinweise zu dieser Person nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Greetsiel - Mann in Psychiatrie eingewiesen ----- Ein 55-jähriger Mann aus Hamburg, der sich seit Tagen im Bereich Greetsiel aufhält und bereits mehrfach auffällig geworden ist, wurde am Freitagvormittag gegen 11:00 Uhr auf Grund eines ausgesprochenen Hausverbotes sehr aufbrausend, machte verwirrte Angaben und beleidigte und bedrohte umstehende Personen und Polizeibeamte. Letztlich musste er mit Zwang in die Psychiatrie verbracht werden. Polizeilichen Ermittlungen auch zu weiteren Vorfällen wurden aufgenommen.

Verkehrsgeschehen

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02 Uhr wurde ein 23-jähriger Wittmunder zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Friedeburg angehalten. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass der junge Fahrer unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,24 Promille. Außerdem war der Wittmunder im Besitz eines Führerscheins auf Probe. Er wurde auf die Dienststelle verbracht. Weitere Maßnahmen wurden eingeleitet.

