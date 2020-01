Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bühl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Bühl hoffen nach einer Unfallflucht am Freitagmittag in der Sternenstraße auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Kombimodells stieß zwischen 13:19 Uhr 13:33 Uhr beim Ausparken gegen einen auf einem dortigen Parkplatz abgestellten Chrysler und suchte nach der Kollision das Weite. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug und/oder dessen Fahrer geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07223 99097-0 an die Ermittler des Polizeireviers Bühl.

