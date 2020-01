Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Zugebissen

Neuried, Altenheim (ots)

Ein Spaziergang mit ihrem Sohn wird einer 29 Jahre alten Frau mutmaßlich in unangenehmer Erinnerung bleiben. Die Frau war am Mittwochmittag in der Vogesenstraße unterwegs, als ihr kurz vor 12 Uhr ein unangeleinter Schäferhund über den Weg lief und sie anbellte. Der Hund soll laut ihren Schilderungen die Zähne gefletscht haben und sich anschließend dem im Kinderwagen liegenden Kind zugewandt haben. Als sich die Spaziergängerin zwischen den Hund und den Kinderwagen stellte, biss der Vierbeiner unvermittelt zu und verletzte die 29-Jährige an der Wade. Die Verletzte suchte zur Behandlung der Bisswunde selbständig einen Arzt auf. Die Beamten der Polizeihundeführerstaffel ermitteln gegen den Hundehalter wegen fahrlässiger Körperverletzung.

