Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Fahrradsturz

Schutterwald (ots)

Möglicherweise sorgte ein Fahrfehler am Donnerstagnachmittag dafür, dass eine Fahrradfahrerin stürzte und sich am Kopf verletzte. Die 69-Jährige geriet mit dem Vorderrad ihres Velos gegen den hohen Bordstein in der Friedenstraße und kam offenbar dadurch zum Fall. Die Dame zog sich durch den Sturz eine Kopfplatzwunde zu und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Das Zweirad blieb unbeschädigt. /jk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell