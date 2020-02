Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Polizei gelingt Schlag gegen Rauschgiftkriminalität

Aurich/Norden/Emden (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund

Aurich/Norden/Emden - Polizei gelingt Schlag gegen Rauschgiftkriminalität

Der Polizei ist am Donnerstag ein Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität gelungen. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln wurden am Donnerstag, 27.02.2020, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich mehrere Wohnungen im Bereich Krummhörn und Emden durchsucht. Die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund wurden dabei unter anderem von der Diensthundeführergruppe aus Aurich und Einsatzkräften des SEK unterstützt. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnten die eingesetzten Beamten Betäubungsmittel, Schreckschusswaffen und Messer sicherstellen. Die Auswertung der beschlagnahmten Gegenstände dauert noch an.

Vier Männer wurden festgenommen und noch am Donnerstag einem Haftrichter des Amtsgerichts Aurich vorgeführt. Gegen die vier Beschuldigten wurde Haftbefehl erlassen. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell