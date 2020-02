Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz; Aurich - Mit Radfahrer zusammengestoßen; Aurich - Pedelec-Fahrer verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein schwarzer Seat Ateca ist am Dienstag auf einem Parkplatz in Aurich beschädigt worden. Der Wagen stand zur Tatzeit zwischen 10.20 Uhr und 10.50 Uhr auf einem Parkplatz am Georgswall. In dem Zeitraum schlug vermutlich ein unbekannter Autofahrer die Tür eines neben dem Seat geparkten Wagens gegen die hintere Beifahrertür. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Mit Radfahrer zusammengestoßen

Ein Radfahrer ist am Donnerstag auf einem Supermarktparkplatz in Aurich leicht verletzt worden. Eine 20 Jahre alte Audi-Fahrerin fuhr gegen 18.45 Uhr von dem Parkplatz in der Emder Straße und übersah offenbar den von rechts kommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 49-Jährige wurde leicht verletzt.

Aurich - Pedelec-Fahrer verletzt

Eine Autofahrerin ist am Freitagmorgen in Aurich mit einem Pedelec-Fahrer zusammengestoßen. Die 71-Jährige war gegen 8.35 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Egelser Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte nach links in die Straße Schoolpad abbiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden 21 Jahre alten Mann mit einem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell