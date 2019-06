Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Aggressiver unterwegs, Einbrüche angezeigt

Halver /Schalksmühle (ots)

Halver Dumm gelaufen Ein 29 jähriger Halveraner randalierte am 08.06.2019 gegen 21:15 Uhr in der Gaststätte am Bächterhof und verließ die Örtlichkeit auf Anweisung nicht. Es kam zu Beleidigungen und einer versuchten Körperverletzung durch den Beschuldigten. Bei der Überprüfung des Beschuldigten durch die hinzugerufene Polizei stellte sich heraus, dass gegen diesen zwei Haftbefehle bestehen. Der Beschuldigte wurde festgenommen und zur Wache Halver verbracht. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab hier einen Wert von mehr als zweieinhalb Promille. Während der Einsatzabwicklung beleidigte er mehrere Beamte. Nun kann er sich neben den beiden Haftbefehlen auch noch wegen Beleidigung, Hausfriedensbruch und Körperverletzung verantworten.

In der Nacht vom Sonntag zum Montag brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Kölner Straße ein. Die Täter schlugen das Fenster ein, entriegelten dieses und durchsuchten Räumlichkeiten und Behältnisse. Sie stahlen persönliche Gegenstände und Bargeld. Es entstand Sachschaden.

Schalksmühle Über das Pfingstwochenende versuchten unbekannte Einbrecher ein Fenster auf der rückwärtigen Gebäudeseite eines Gebäudes an der Hülscheider Straße aufzuhebeln. Dieser Versuch schlug fehl. Es entstand Sachschaden.

Hinweise an die Polizei in Halver erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell