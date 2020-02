Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auseinandersetzung auf Parkplatz

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auseinandersetzung auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Aurich kam es am Freitag gegen 23 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zivilrechtliche Streitigkeiten zwischen Familien führten nach ersten Erkenntnissen zu verbalen Auseinandersetzungen. Rund 20 Personen gerieten daraufhin in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der die Beteiligten unter anderem Schlagwerkzeuge einsetzten. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten die Situation vor Ort schlichten und stellten verschiedene Schlagwaffen und Gegenstände sicher. Ein 29-Jähriger wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Bei der Auseinandersetzung wurden insgesamt fünf Personen verletzt, vier von ihnen mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

