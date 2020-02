Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: EBike-Fahrerin kollidiert mit Fußgängerin

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 13.10 Uhr, fuhr eine 56-jährige EBike-Fahrerin aus Marl auf dem für Fahrräder freigegebenen Teil des Gehwegs der Schachtstraße in Richtung Hervester Straße. Zur gleichen Zeit ging eine 86-jährige Marlerin auf dem Gehweg in gleicher Richtung. Als die 56-Jährige an der 86-Jährigen vorbeifahren wollte, machte diese einen Schritt nach links und beide kollidierten. Dadurch stürzte die 57-Jährige auf die Fußgängerin. Beide wurden dabei leicht verletzt. Die 57-Jährige wurde zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

