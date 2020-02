Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Polizei bittet um Hinweise zu Exhibitionisten

Recklinghausen (ots)

Dienstag, gegen 17.30 Uhr, befand sich eine 17-Jährige aus Haltern am See auf der Josef-Paris-Straße, als sie an der Hecke eines Wohnhauses einen jungen Mann sah. Als der die 17-Jährige bemerkte, drehte er sich in ihre Richtung. Der junge Mann hatte sein Geschlechtsteil in der Hand und manipulierte daran. Die 17-Jährige ging weg, ohne sich um den Mann zu kümmern. Dieser war etwa 15 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er trug einen hellgelben Pulli, darüber eine grüne Bomberjacke ohne Kapuze, sowie eine schwarze Jogginghose. Die 17-Jährige sah noch, wie der junge Mann auf einem weißen Mountain-Bike wegfuhr. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

