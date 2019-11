Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Auf der Rahm, Parkplatz (ots)

Ein 47-jähriger Fahrzeugführer parkte am Fr., 15.11.2019, seinen PKW VW Golf vorwärts in einer Parktasche auf dem Parkplatz in Wissen im Bereich der Rathausstraße/Auf der Rahm neben der Volksbank. Gegen 16:15 Uhr hörten zwei Zeuginnen ein Unfallgeräusch und beobachteten dabei einen fahrenden blauen Pkw Audi A4 oder A6 Avant (Kombi) mit Rechtslenkung, ohne dass sie konkret das Geräusch einem Unfall zuordnen konnten. Später stellte dann der 47-Jährige hinten rechts eine Beschädigung an seinem VW Golf fest. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

