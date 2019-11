Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand einer Scheune

Oberdreis-Lautzert (ots)

Am frühen Montagmorgen, 18.11.2019, um 01:10 Uhr wurde der Integrierten Rettungsleitstelle in Montabaur der Brand einer Scheune in Oberdreis, Ortsteil Lautzert, gemeldet. Die Scheune, in der Stalleinlage gelagert war, ein darin abgestellter Traktor und ein vor der Scheune geparkter VW-Bus, brannten ab. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Die 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Oberdreis, Berod und Puderbach konnten ein Übergreifen der Flammen auf das in der Nähe stehende aus Holz erbaute Wohnhaus verhindern. Im Einsatz befanden sich auch Kräfte der DRK-Wache in Herrschbach sowie der Polizeiinspektion Altenkirchen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02691/ 9460

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell