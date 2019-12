Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: 37 Tage zu lange aufgehalten

Görlitz (ots)

Wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz muss sich nun ein 42-jähriger Ukrainer verantworten.

In einem international verkehrenden Linienbus mit der Ukraine als Ziel, wurde der Mann am Mittwochabend, dem 4. Dezember 2019 an der BAB 4 Anschlussstelle Kodersdorf angetroffen.

Die Kontrolle ergab, dass der Ukrainer der in den vergangenen Monaten mehrfach ein- und ausreiste sich 37 Tage zu lange im Schengen-Raum aufgehalten hatte.

Ukrainer mit biometrischen Pässen die für einen Kurzaufenthalt in den Schengen-Ländern kein Visum benötigen, dürfen sich nicht länger als 90 Tage innerhalb von 180 Tagen im Schengen-Raum aufhalten.

Über die Aufenthaltsbeendigung entscheidet am heutigen Donnerstag, dem 5. Dezember 2019 die zuständige Ausländerbehörde in Görlitz.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Ralf Zumbrägel

Telefon: 0 35 81 - 36 26 61 11

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell