Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Baustellenwerkzeuge entwendet- Baucontainer aufgebrochen

Herford (ots)

(sls) Die Polizei Herford ermittelt im Fall eines Diebstahls am Ramker Weg in Herford. Am Mittwochnachmittag (29.1.) wurde durch Baustellenmitarbeiter gegen 16.00 Uhr ein Materialcontainer auf dem Baugelände ordnungsgemäß verschlossen. Als man am Donnerstagmorgen (30.1) gegen 07.00 Uhr die Bauarbeiten wieder aufnehmen wollte, wurde festgestellt, dass der verschlossene Container aufgebrochen wurde. Aus dem Inneren wurde diverses Baustellenwerkzeug im Gesamtwert von ca. 2000 Euro entwendet. Am Container entstand geringer Sachschaden. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder Tätern machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell