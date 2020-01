Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung - Wer kann Angaben zur gesuchten Person machen ? - bitte kreisweit veröffentlichen -

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots)

(um) Im Oktober des vergangenen Jahres (Di, 22.10.) zeigte eine 44-Jährige den Diebstahl ihrer Geldbörse auf der Polizeiwache Löhne an. Jetzt suchen ermittelnde Kriminalbeamten per Gerichtsbeschluss nach einer dringend der Tat verdächtigen Frau. Die Täterin steht im Verdacht mit der gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten Bargeld vom Konto der Geschädigten aus Löhne abgehoben zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat und fragt daher: Wer kennt die tatverdächtige Frau auf dem Foto oder kann Angaben zu ihr machen? Hinweise können an die Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

Download Bildmaterial: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/loehne-ort-diebstahl-computerbetrug

