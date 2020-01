Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall im Kreisverkehr- Verursacherin leicht verletzt

Bünde (ots)

(sls) Am Mittwochnachmittag (29.1.) gegen 15.10 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall im Kreisverkehr Klinkstraße/Wittekindstraße/Levisionstraße. Die 20-jährige Fahrerin eines roten Opel Corsa befuhr die Klinkstraße in Richtung Kreisel. Vor ihr befand sich ein Mercedes Sprinter auf der gleichen Fahrbahn. Dessen 28-Jähriger Fahrer aus Bünde musste verkehrsbedingt vor dem Fußgängerüberweg im Kreiselbereich anhalten. Den Anhaltevorgang übersah die Corsa-Fahrerin jedoch zu spät und fuhr auf den Sprinter hinten auf. Durch die Kollision verletzte sich die 28-Jährige leicht im Nackenbereich. Durch einen hinzugerufenen Rettungswagen wurde sie für die weitere ärztliche Versorgung in das örtliche Krankenhaus verbracht. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

