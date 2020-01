Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Aufbruch von Zigarettenautomaten- Täter konnten im Nahbereich festgenommen werden

Löhne (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (29.01.) um 02.00 Uhr konnte die Polizei aus Löhne zwei Personen festnehmen, die in Verdacht stehen, Zigarettenautomaten aufzubrechen. Aufgrund einer eingehenden Alarmmeldung durch eine Automatenfirma auf der Leitstelle, wurden mehrere Einsatzkräfte zur Koblenzer Straße entsandt. Die Polizeibeamten konnten vor Ort einen aufgebrochenen Automaten feststellen und kurz darauf im Nahbereich zwei verdächtige Personen in einem Fahrzeug anhalten. Bei den Männern im Alter von 37 und 19 Jahren aus Nettetal und Oberhausen fand die Polizisten, sowohl mögliches Diebesgut, etwas Bargeld und auch verschiedenste Werkzeuge. Die beiden Täter wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache verbracht. In wie weit die Täter für weitere gleichgelagerte Fälle in Betracht kommen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

