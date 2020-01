Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls in Baumarkt- Einbrecher entwenden Gasflaschen

Herford (ots)

(lm) Im Zeitraum von Samstag (25.01.) um 19.15 Uhr und Montag (27.01.) um 08.30 Uhr brachen unbekannte Täter in Herford an der Gaußstraße in das Lager eines ansässigen Baumarktes ein. Nachdem die Einbrecher sich Zugang zu den im hinterem Bereich befindlichen Außengeländes verschafft hatten, entwendeten sie mehrere große, rote Gasflaschen. Die Flaschen haben Füllmengen von 5 und 11 Kilo. Die Eindringlinge entkamen mit der Beute in unbekannte Richtung. Wie das Diebesgut abtransportiert wurde, konnte bislange noch nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet daher Zeugen die sachdienliche Hinweise zur Tat oder verdächtigen Wahrnehmungen im Umfeld machen können, sich unter der Rufnummer 05221/8880 zu melden.

