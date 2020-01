Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl an Tankstelle- Täter haben es auf Feuerlöscher abgesehen

Hiddenhausen (ots)

(sls) In der Nacht zu Dienstag (28.1.) statteten unbekannte Täter einer Tankstelle an der Herforder Straße in Hiddenhausen einen Besuch ab. Aufgeschreckt durch einen lauten Knall, konnte ein Mitarbeiter der Tankstelle gegen 00.30 Uhr auf einer Überwachungskamera beobachten, wie zwei unbekannte Personen sich im hinteren Bereich der Tankstelle aufhielten. Als der Bewegungsmelder reagierte, flüchteten beide dunkel gekleideten Täter in Richtung Nachbargrundstück. Der Mitarbeiter stellte fest, dass zwei Feuerlöscher vom Tankstellengelände entwendet wurden. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung brachte bislang keinen Erfolg. Die Polizei bittet nun Zeugen, denen verdächtige Personen im Umkreis des Tatortes aufgefallen sind, oder die Angaben zur Tat machen können, sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

