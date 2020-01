Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallverursacher gesucht- Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr

Löhne (ots)

(sls) Die Polizei Herford ist auf der Suche nach einem Unfallverursacher, der an einem Zusammenstoß auf dem Alten Postweg in Löhne beteiligt war. Am Montagmorgen (27.1.) gegen 07.00 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer aus Lage den Alten Postweg in Richtung Herford. In Höhe der Einmündung Sudfeld kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegen. Dieser habe seinen Fahrstreifen so weit nach links verlassen, dass es zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Mercedes kam. Danach entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung Löhne, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am Mercedes wurde der Außenspiegel abgerissen und Scheibe der Fahrertür zerbrach. Das Verkehrskommissariat bittet den Unfallbeteiligten, sowie weitere Zeugen die Angaben zum Unfall machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

