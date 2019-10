Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit 1,44 Promille gefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 06.10.2019 gegen 22:20 Uhr meldete ein aufmerksamer 32-Jähriger einen 68-jährigen Autofahrer, der in der Dammstraße durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war und nun in einer Bar eingekehrt sei. Die Polizeibeamten konnten den Fahrer in der Kneipe antreffen und stellten einen deutlichen Alkoholgeruch war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Sowohl der Führerschein als auch die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

