Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Ladendetektiv verhindert Diebstahl

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Samstag, 05.10.2019, gegen 18:30 Uhr, konnte der Ladendetektiv des Media Marktes in Oggersheim eine männliche Person dabei beobachten, wie diese drei iPads in einem Wert von je 1400 Euro in eine Einkaufstasche steckte. Im Anschluss wollte die männliche Person den Markt verlassen, ohne die zuvor eingesteckte Ware zu bezahlen. Durch den Ladendetektiv auf den Vorfall angesprochen, ließ der Täter die Tasche vor dem Marktausgang fallen und flüchtete. Es soll sich um einen 180 cm großen Osteuropäer mit hellbraunen Haaren handeln. Bekleidet war er mit dunkelblauen Jogginghosen und einer schwarzen Kapuzenjacke.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an. Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel. 0621-963 2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de

