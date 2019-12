Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stellt Einbrecher auf frischer Tat

Minden (ots)

Einen äußerst ungünstigen Einbruchsort hat am frühen Freitagmorgen ein Einbrecher in Minden gewählt. Nur wenige Meter von der Mindener Polizeidienststelle entfernt, stieg der Mann über ein Fenster in ein Firmengebäude ein. Dort wurde er auf frischer Tat von den Beamten ertappt und vorläufig festgenommen. Mittlerweile wurde vom Amtsgericht Minden Haftbefehl erlassen.

Um kurz nach halb vier Uhr bemerkten die Beamten eines Streifenwagens einen optischen und akustischen Alarm an dem Firmengebäude in der Marienstraße. Aufgrund dessen umstellte man mit hinzugezogenen Einsatzkräften das Gebäude. In diesem Moment sprang ein 31-jähriger aus einem Fenster im Erdgeschoss und versuchte über die Ringstraße in östlicher Richtung zu fliehen. Dies konnten die Polizisten verhindern.

Folglich brachten die Beamten den Mann ohne festen Wohnsitz unter dringendem Tatverdacht ins nahegelegene Polizeigewahrsam von wo er noch am Freitagmittag einem Haftrichter vorgeführt wurde. Das Diebesgut wurde genauso wie das mutmaßliche Tatwerkzeug sichergestellt.

