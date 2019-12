Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen in Volksbankfiliale ein

Stemwede (ots)

In der Nacht zu Freitag suchten bisher Unbekannte die Filiale der Volksbank Lübbecker Land in Haldem heim. Neben der mutmaßlichen Beute richteten die Einbrecher zudem einen hohen Sachschaden an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte man sich vermutlich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten der Geschäftsstelle in der Haldemer Straße. Anschließend brachen die Täter in der Filiale diverse Sicherheitstüren auf und gelangten so in den Tresorraum. Von hieraus gingen sie die Rückseite des Geldautomaten sowie den Tresor an. Beides wurde hierbei massiv beschädigt.

Für die Ermittler ist nun von Interesse, ob Anwohner oder sonstige Zeugen in den Abendstunden des Donnerstags sowie in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts und den umliegenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise richten Sie bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

