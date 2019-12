Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Maskierter raubt Tankstelle aus

Lübbecke - Nettelstedt (ots)

Am Donnerstagabend erbeutete ein männlicher Täter in der Tankstelle an der Ravensberger Straße die Tageseinnahmen.

Gegen 20 Uhr betrat der Vermummte den Verkaufsraum und zwang die 19-jährige Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe zu der Herausgabe von Bargeld. Er steckte sich die Beute in eine mitgebrachte weiße Plastiktüte mit schwarzen Henkeln und flüchtete in unbekannte Richtung.

Beschreiben konnte die Angestellte den Mann mit 20-25 Jahre alt und etwa 180 cm groß, er war komplett schwarz gekleidet und trug während der Tat eine schwarze Maske mit Sehschlitzen.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder ein mögliches Fluchtfahrzeug beobachtet haben unter Telefon (0571) 88660

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke

Leitstelle



Telefon: (0571) 8866-0

E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell