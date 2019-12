Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte bedrohen Taxifahrer mit Schusswaffe

Minden, Porta Westfalica, Bielefeld (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen ist in Nammen ein Taxifahrer von zwei Unbekannten überfallen worden. Diese forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Tageseinnahmen. Die Polizei bittet um Täterhinweise.

Um kurz nach Mitternacht erhielt der Fahrer (68) von der Taxizentrale nach ersten Erkenntnissen den Auftrag, zwei Fahrgäste an der Bushaltestelle an Kanzlers Weide in der Hausberger Straße abzuholen. Als das Taxi gegen 0.15 Uhr dort ankam, nahmen die beiden dort wartenden Männer auf die Rücksitzbank Platz und forderten den Fahrer ohne eine Straßenangabe auf, nach Nammen zu fahren. Dort angekommen, wies man den 68-Jährigen an, in die Neue Straße bis zur Einmündung der Barbarastraße zu steuern. Als der Fahrer am Zielort schließlich den Fahrpreis kassieren wollte, zwangen ihn die Unbekannten durch Vorhalten einer Pistole die Einnahmen auszuhändigen. Als der Mann dem Anliegen nachkam, flüchteten die Täter im Schutze der Dunkelheit mutmaßlich in Richtung des Nammer Berges. Die polizeiliche Fahndung blieb erfolglos.

Nach Angaben des Geschädigten waren beide Täter zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 180 bis 185 cm groß und von schlanker Statur. Beide hatten kurzes dunkles Haar. Einer der Männer trug einen Dreitagebart. Das Duo war zur Tatzeit jeweils mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet. Hinweisgebend könnte sein, dass die Räuber während der Fahrt im Gespräch mit dem Fahrer äußerten, dass sie zuvor Freunde in Bielefeld besucht hätten.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Kriminalermittler der Polizei Minden-Lübbecke unter Telefon (0571) 88660.

