Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 031219-1082: Unfallflucht auf REWE-Parkplatz

Radevormwald (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des REWE-Marktes an der Poststraße sucht die Polizei nach dem Verursacher. Gegen 12.15 Uhr hatte am Montag (2. Dezember) ein Verkehrsteilnehmer seinen schwarzen VW Golf auf der zur Westfalenstraße hin gelegenen Parkplatzseite abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt parkte rechts neben dem Geschädigten auf einem Behindertenparkplatz ein silberner oder grauer VW Touran. Als der Geschädigte etwa 15 Minuten später zu seinem Auto zurückkehrte, war der Parkplatz neben ihm leer. An seinem Auto fand der Geschädigte dagegen einen frischen Unfallschaden vor. Wer Angaben zu dem Unfall machen kann, wird gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell