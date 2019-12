Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 031219-1080: Einbruch in KFZ-Betrieb

Gummersbach (ots)

Ein KFZ-Reparaturbetrieb an der Vollmerhauser Straße ist am vergangenen Wochenende (30.11 - 02.12.2019) von Einbrechern heimgesucht worden. Die Täter drangen durch das Aufhebeln eines Rolltores in eine Werkstatthalle ein, von wo aus sie im Anschluss die Tür zum Verkaufstrakt des Betriebes aufbrachen. Mit Bargeld und mehreren Werkzeugmaschinen konnten sie unerkannt flüchten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

