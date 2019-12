Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 031219-1078: In Wohnhaus eingebrochen

Gummersbach (ots)

Zwischen 17 Uhr am 29.11. und 21.00 Uhr am 01.12.2019 haben Unbekannte in ein Haus in der Straße "Bornerhof" eingebrochen. Sie machten sich an der Hauseingangstüre zu schaffen und konnten diese aufhebeln. Ob die Einbrecher mit Beute abzogen, konnte bei der Anzeigenerstattung noch nicht ermittelt werden. Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

