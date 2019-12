Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall Fahrer stand unter Drogeneinfluss

51674 Wiehl, Forst, B 56 / A4 AS Wiehl-Bielstein Fahrtrichtung Olpe (ots)

Am frühen Montagabend (02.12.) gegen 18:25 Uhr kam es in Wiehl - Forst zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 30-jähriger Bergneustädter wollte vom Parkplatz über die B56 auf die Autobahn A4 in Fahrtrichtung Olpe fahren. Dabei übersah der junge Mann eine 44-jährige Wiehlerin mit Ihrer 16-jährigen Beifahrerin ebenfalls aus Wiehl, welche aus Drabenderhöhe Richtung BAB 4 / Köln auf der Vorfahrtstraße unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug des Bergneustädters gegen einen dritten PKW. Hier wartete in der Autobahnabfahrt ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Wiehl, der von der BAB4 nach links auf die B56 abbiegen wollte. Der 30-jährige Bergneustädter und die beiden Wiehlerinnen verletzten sich bei dem Aufprall schwer. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten jedoch fest, dass der 30-jährige Unfallfahrer unter Drogeneinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Bergneustädter muss sich nun wegen Drogenkonsum im Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die 3 verletzten Unfallbeteiligten wurden zur ärztlichen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert.

