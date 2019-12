Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021219-1074: Schlangenlinien verrieten Fahrt unter Alkohol

Nümbrecht (ots)

Schlangenlinien verrieten eine alkoholisierte Autofahrerin, die am frühen Sonntagmorgen von einer Polizeistreifen in Nümbrecht gestoppt wurde. Kurz vor zwei Uhr war eine Streifenwagenbesatzung auf das Auto der 39-jährigen Waldbrölerin aufmerksam geworden, da diese in mäßiger Geschwindigkeit, dafür aber in deutlichen Schlangenlinien die L 38 in Nümbrecht-Ahlbusch befuhr. Nachdem ein Alkoholvortest einen Wert von 1,8 Promille anzeigte, musste die Frau die Beamten zu einer Blutprobenentnahme begleiten und ihren Führerschein abgeben.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell