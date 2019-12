Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 011219-1071: Alkoholisierter Randalierer am Bahnhof

Marienheide (ots)

Erst mit Fäusten dann mit einer Flasche hat ein bislang Unbekannter am Freitag (29.November) auf einen 18-jährigen Marienheider eingeschlagen.

Der 18-Jährige wollte nach eigenen Angaben zusammen mit Freunden am Bahnhof Marienheide gegen 20 Uhr in den Zug Richtung Engelskirchen einsteigen. Als der Zug hielt, stieg unter anderem ein deutlich alkoholisierter Mann aus. Er belästigte die Damen in der Gruppe des 18-Jährigen und pöbelte andere Personen auf dem Bahnsteig an.

Als der 18-Jährige den Mann aufforderte, dies zu unterlassen, wurde dieser aggressiv. Er trat gegen den Oberkörper des 18-Jährigen und schlug mit einer Wodkaflasche auf dessen Kopf. Dabei zerbrach die Flasche. Ein Freund des 18-Jährigen, ein 19-jähriger Marienheider, hatte ebenfalls mehrfach versucht, den Mann zu beruhigen. Auf ihn ging der Unbekannte mit seinen Fäusten los. Er blieb unverletzt, wohingegen sein 18-jähriger Freund von einer Rettungswagenbesatzung behandelt werden musste.

Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Innenstadt. Es soll sich um einen etwa 185-190 cm großen Mann zwischen 25 und 30 Jahren handeln, mit einem eingefallenen schmalen Gesicht, einem ungepflegten Oberlippenbart, helleren rötlich-blonden Haaren. Er trug zur Tatzeit eine rote Daunenjacke und eine graue Jogginghose.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell