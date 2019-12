Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Ludwigshafen (ots)

Am späten Samstagvormittag, dem 30.11.2019, kam es an der Kreuzung Maudacher Straße / Kärntner Straße im Ortsteil Gartenstadt gegen 11:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Personenkraftwagen. Während die 50-jährige Fahrerin eines Renaults die Maudacher Straße überquerte, befuhr eine 81-jährige Toyotafahrerin die Maudacher Straße in Fahrtrichtung Maudach. Auf der Kreuzung kam es schließlich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurden beide Beteiligte leichtverletzt und vorsorglich in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Grund des gleichzeitigen Einfahrens in die Kreuzung war Angaben der beiden Frauen zufolge das grün zeigende Licht der jeweiligen Ampeln gewesen. Diesbezüglich eingeleitete Ermittlungen dauern noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell