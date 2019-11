Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brennende Fahrzeuge in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Fahrzeuge haben am Samstagvormittag, 2. November 2019, an der Haldenstraße in Gelsenkirchen-Schalke gebrannt. Aus bislang unbekannter Ursache standen acht Fahrzeuge, darunter auch Wohnmobile, gegen 11.50 Uhr auf einer Gewerbefläche in Flammen. Vor Ort löschte die Feuerwehr die Wagen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

