Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Meppen (ots)

Am Samstagabend ist es an der Mozartstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 22-jähriger Mann aus Twist bog gegen kurz nach 18.30 Uhr mit seinem Auto aus der Händelstraße in die Mozartstraße ab. In der Kurve verlor er die Kontrolle und stieß gegen einen dort geparkten Ford Ka. Der junge Mann stand zur Unfallzeit deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Nennenswerte Verletzungen trug er nicht davon. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

