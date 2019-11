Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kochtopf fängt Feuer - hoher Sachschaden

Gelsenkirchen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Spiekermannstraße in Gelsenkirchen-Erle brach am späten Donnerstagabend, 31. Oktober 2019, ein Feuer aus. Dabei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe, verletzt wurde niemand. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss geriet gegen 22.50 Uhr ein Kochtopf in Brand. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich drei Personen in der Wohnung auf. Eine von ihnen bemerkte den Qualm und alarmierte Feuerwehr und Nachbarn. Die Bewohner verließen selbstständig das Haus. Die Brandwohnung ist vorrübergehend unbewohnbar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thimo Mallon

Telefon: 0209-365-2012

E-Mail: thimo.mallon@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell