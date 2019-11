Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Frauen nach Angriff in der Altstadt leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz sind am Samstagabend, 2. November 2019, zwei Frauen leicht verletzt worden. Die beiden 28 und 37 Jahre alten Essenerinnen waren mit einem 36 Jahre alten Mann, der ebenfalls in Essen wohnt, auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Um 22 Uhr wurde der Mann auf einer Rolltreppe von einer zehnköpfigen Gruppe umzingelt und beleidigt. Als die beiden Frauen dem Mann helfen wollten, schlugen die Tatverdächtigen die beiden Frauen und flüchteten anschließend vom Tatort. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Gesuchten sind alle männlich und circa 25 Jahre alt. Eine Person trug ein weißes T-Shirt, eine andere war auffällig korpulent. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Gesuchten machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209/ 365-7512 oder an die Kriminalwache unter -8240.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 365 -2013

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell