Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hartenholm - Hund vertreibt Einbrecher

Bad Segeberg (ots)

Am Montag, den 14.10.19, ist es in Hartenholm zum Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Nachdem der oder die Täter auf den im Haus befindlichen Hund der Bewohner trafen, flüchteten sie unerkannt.

Zwischen 18:03 Uhr und 19:50 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Wohnhauses an der Schmalfelder Straße auf. Sie durchsuchten zunächst das Wohnzimmer. Als sie die Tür zum Flur öffneten, trafen sie auf den großen Hund des Hauses. Dem Spurenbild nach schlossen der oder die Täter daraufhin die Tür zum Flur und flüchteten ohne Beute aus dem Haus in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Kriminalpolizei Pinneberg. Hier werden Wohnungseinbrüche aus den Kreisen Segeberg und Pinneberg zentral bearbeitet. Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04101-2020 zu melden.

