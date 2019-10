Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Haseldorf - Polizei sucht Zeugen: Raub an Bushaltestelle

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 12.10.19, ist es im Bereich einer Bushaltestelle in Haseldorf zu einem Raub gekommen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 03:49 Uhr verließ ein 28-Jähriger in der Straße Mühlenwurth die Buslinie 589 (Richtung Uetersen) an der Bushaltestelle "Mühlenwurth (Kehre)". Kurz darauf ist er von hinten niedergeschlagen worden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, lag seine Geldbörse neben ihm. Das Geld daraus, ein zweistelliger Betrag, fehlte. Eine sofort nach dem Anruf bei der Polizei eingeleitete Nahbereichsfahndung mit mehreren Streifenwagen führte nicht zum Erfolg. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Rettungskräfte brachten den 28-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht nun nach Zeugen. Auch Fahrgäste der benannten Buslinie 589 werden gesucht. Der Bus ist um 03:24 Uhr von S-Bahnhof Wedel in Richtung Uetersen abgefahren.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04101-2020 entgegen.

