Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Negernbötel, Hamdorfer Weg / Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall mit Motorrad

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag, den 13.10.19, verletzten sich zwei Verkehrsteilnehmer bei einem Unfall bei Negernbötel. Gegen 13:00 Uhr fuhr ein 57-Jähriger aus Hamburg auf seinem Motorrad auf dem Hamdorfer Weg von Negernbötel in Richtung Hamdorf. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Er und seine 51-jährige Sozia aus Hamburg erlitten hierbei schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in einem Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei 2000 Euro.

