Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Bad Segeberg (ots)

Vermisst wird der 51-jährige Arndt Beckmann aus Tornesch. Herr Beckmann wurde am 10.10.19, gegen 9 Uhr, letztmalig an seiner Wohnanschrift gesehen. Eine Ortung ergab, dass sein Handy in den Abendstunden des 11.10.19 im Bereich Bark / Todesfelde eingeloggt war.

Herr Beckmann ist 180 cm groß, hat rotblonde Haare und ist vermutlich bekleidet mit einer schwarzen Fleece-Jacke sowie einer Jeanshose. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte Herr Beckmann mit einem weißen VW Touran mit dem Kennzeichen PI-BD 651 unterwegs sein. Am Fahrzeug sind die Schriftzüge "Siemens" angebracht.

Der Vermisste gilt als zuverlässig. Die Gründe seines Verschwindens sind derzeit ungeklärt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Pinneberg unter der Telefonnummer 04101-2020 oder den Polizeinotruf 110.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell