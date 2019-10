Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Zeugenaufruf nach mehreren Einbrüchen

Bad Segeberg (ots)

Die Einbruchsermittler der Kriminalpolizei Pinneberg suchen nach mehreren Einbrüchen im Kreis Pinneberg nach Zeugen.

Am Freitag, den 11.10.19, gegen 19:30 Uhr, kam es in Kölln-Reisiek zum versuchten Aufbruch eines Geräteschuppens in der Pferdekoppel. Unbekannte Täter hatten den direkt am Gebäude befindlichen Schuppen aufgebrochen. Möglicherweise vermuteten die Unbekannten hier einen Zugang zum angrenzenden Einfamilienhaus, welchen es aber nicht gab. Das Einfamilienhaus selbst blieb unversehrt. Ob im Schuppen etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Eine Videoüberwachung am Haus filmte die Täter. Es handelt sich um zwei Männer. Der Erste hat blonde kurze Haare, eine schlanke Statur, er war bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke ohne Aufschrift, einer blauen Jeanshose sowie dunkle Schuhen. Der Zweite ist ebenfalls schlank, hat dunkle lockige Haare, ein südländisches Erscheinungsbild und war bekleidet mit einer olivfarbenen Jacke, einer dunklen Hose und weißen Turnschuhen.

Auch in Tornesch kam es zu einem Einbruch. Am Samstag, den 12.10.19, schlugen unbekannte Täter um 20:02 Uhr die Terrassenscheibe eines Einfamilienhauses am Prisdorfer Weg ein. Anschließend durchsuchten sie das Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Tat wurde jedoch von Überwachungskameras teilweise gefilmt. Die Ermittler der Kripo Pinneberg werten derzeit die Aufnahmen aus. Bislang kann festgestellt werden, dass einer der beiden Täter auffällig mit einer kurzen Jeanshose bekleidet war. Dazu trug er einen Kapuzenpullover und Sportschuhe. Zum zweiten Täter können bisher keine Angaben gemacht werden.

Eine weitere Tat ereignete sich in Pinneberg. Am Montag, den 14.10.19, um 03:30 Uhr, bemerkten wurden die Bewohner eines Einfamilienhauses am Thesdorfer Weg von Geräuschen wach. Sie stellten fest, dass eine Person versuchte, das auf Kipp stehende Schlafzimmerfenster von außen zu öffnen. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die Bewohner konnten noch erkennen, dass er ein helles Oberteil und darunter einen dunklen Pullover trug.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat an den Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu den genannten Täterbeschreibungen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04101-2020 entgegen.

