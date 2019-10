Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt, Beim Brüderhof / Polizei sucht nach Unfall die Geschädigte

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 12.10.19, kam es in Norderstedt, Beim Brüderhof, zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Gegen 16:50 Uhr touchierte der Fahrer eines weißen Transporters mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel eines entgegenkommenden SUV. Während die Fahrerin des SUV anhielt, fuhr der Fahrer des Transporters davon. Eine Zeugin meldete den Unfall samt Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges der Polizei. Die Polizei sucht jetzt die etwa 30 bis 40 Jahre alte Fahrerin des dunkelgrauen SUV. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei in Norderstedt unter 040528060 zu melden.

