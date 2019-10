Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt, Harksheide, Ulzburger Straße / Polizei sucht Zeugen einer Nötigung

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Dienstag, den 01.10.19, kam es in Norderstedt, Harksheide, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ulzburger Straße zu einer Nötigung. Ein Mann mit langen, blonden Haaren hatte eine 36-Jährige aus Norderstedt daran gehindert, in ihren Pkw zu steigen und davon zu fahren. Passanten hatten der Frau dann helfen können. Die Polizei konnte mittlerweile den Mann, einen 37-jährigen aus Hamburg ermitteln. Für das weitere Strafverfahren werden die helfenden Passanten gebeten, sich bei der Polizei Norderstedt unter 040-528060 zu melden. Es handelt sich dabei um einen etwa 55-jährigen Mann mit rotem Pullover und den Fahrer eines Fahrschulwagens.

